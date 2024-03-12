«Буду носить на руках»: Губерниев согласился на предложение лыжницы сборной России

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале ответил на предложение олимпийской чемпионки Вероники Степановой, которая предложила ему жилье после того, как Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) запретила ему жить в домике на стадионе в Малиновке во время чемпионата России.

«Девочки спасибо, я согласен! Только носить буду вас! На руках! Ну и лыжи тоже. Уборка — по расписанию», — написал Губерниев.

Степанова отметила, что двери ее с Анастасией Фалеевой домика в Малиновке открыты для журналиста. Она также заявила, что Губерниеву нужно будет носить им лыжи и убирать в комнате.

11 марта между Губерниевым и тренером сборной России по лыжным гонкам Егором Сориным произошла перепалка, которая началась с того, что Губерниева возмутило, что Сорин защищает руководство Федерации лыжных гонок России после массового завала лыжниц на Спартакиаде учащихся.

Чемпионат России-2024 по лыжным гонкам пройдет в с 16 по 24 марта в Центре лыжного спорта «Малиновка» в деревне Кононовская Архангельской области.

Ранее Губерниев обвинил Елену Вяльбе в лицемерии.