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Игрок «Спартака» признался, что команда уступила «Факелу» из-за «Зенита»

Умяров: с «Зенитом» отдали все силы, на «Факел» не получилось настроиться

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров нашел причину поражения команды в матче против воронежского «Факела». Его слова передает «Чемпионат».

«В любом случае мы обсуждали возможность недонастроя и готовились к «Факелу». Для футболиста «Спартака» никакого настроя на «Зенит» не надо — это все внутри. Самое тяжелое после «Зенита», когда ты отдал все эмоции и силы — настроиться на такие команды, как «Факел». Вчера, как показал результат, не получилось этого сделать. На сборах мы готовились не только к «Зениту». Тут уже получилось так, как получилось», — сказал Умяров.

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. В прошлом матче красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» 0:0.

Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Урала» дома.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее стал известен кандидат на замену Абаскалю в «Спартаке».

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