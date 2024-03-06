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Игрок «Локомотива» устроила драку в ночном клубе Стамбула

Волейболистка «Локомотива» Каракурт устроила драку в ночном клубе Стамбула

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ЖВК «Локомотив»

Волейболистка калининградского «Локомотива» Эбрар Каракурт стала участницей драки в ночном клубе Стамбула. Об этом сообщает портал Ensonhaber.

По информации источника, спортсменка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пробралась на сцену во время выступления певицы Мелсум Эрдост, отобрала микрофон и стала петь сама. Подобное поведение возмутило артистку, после чего между девушками возникла драка, которую оперативно смогли прекратить охранники заведения.

После инцидента волейболистку вывели из клуба, а певица продолжила выступать. Позднее Эрдост подтвердила факт потасовки в социальных сетях.

После 23 туров в розыгрыше женского чемпионата России «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка. Лидирует же московское «Динамо», чьи волейболистки в 24 матчах смогли одержать 21 победу.

Ранее сообщалось, что тренер по волейболу совратила подростка и попала под следствие.

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