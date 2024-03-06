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Валиевой может грозить еще четыре года дисквалификации

Фигуристке Валиевой может грозить дополнительно четыре года дисквалификации

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева может получить четыре дополнительных года отстранения от профессиональной деятельности в случае нарушения правил, установленных после наказания за употребление триметазидина. Об этом в интервью «ВсеПроСпорт» заявила юрист Анна Анцелиович.

По ее мнению, возможное участие 17-летней Валиевой в ледовом шоу в Китае может привлечь к серьезным последствиям.

«Если это чисто коммерческое шоу, то такое участие возможно. Если там присутствует какая-либо поддержка со стороны государства, то такое участие запрещено. За нарушение условий дисквалификации следует назначение нового срока дисквалификации, равного предыдущему. То есть, у нее был срок четыре года, и ей добавят еще четыре», — заявила юрист.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022, не став лишать Россию медалей в целом. Золото досталось США.

Ранее сообщалось, что дисквалифицированная за допинг Камила Валиева посетила Всемирный фестиваль молодежи.

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