Чемпионка Европы вернулась на лед после операции на плече

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная в своем Telegram-канале заявила, что восстановилась после проведенной операции на плече.

Спортсменка заявила, что с 6 марта возвращается к ледовым тренировкам.

«С сегодняшнего дня мне можно больше не носить фиксатор. Поэтому я выхожу на лед и начинаю тренировки. Также мы с Гошей приступим к постановке программы на новый сезон», — заявила Косторная.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной Елена Буянова объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова.

13 августа Куница и Косторная поженились. В сентябре пара впервые выступила вместе на контрольных прокатах сборной России. Свою первую произвольную программу они поставили под саундтрек к фильму «Голодные игры».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

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