Тарасова сомневается в планах Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сомневается, что российская фигуристка Камила Валиева сможет принять участие в ледовом шоу в Китае. Своим мнением она поделилась со «Спорт-Экспрессом».

«Я положительно отношусь к этой новости. Но сомневаюсь, что это будет. Я думаю, что пока она под санкциями, мы вряд ли увидим ее в зарубежных шоу», — заявила Тарасова.

4 марта Валиева на Всемирном фестивале молодежи рассказала, что примет участие в ледовом шоу в Китае, которое пока находится в процессе разработки. Спортсменка также заявила, что исполнит в нем главную роль.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (СAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву за нарушения антидопинговых правил. Фигуристка была отстранена на четыре года, начиная с декабря 2021 года, и лишена всех наград, завоеванных за этот период.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой.

После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее Тутберидзе рассказала о проблемах Валиевой.