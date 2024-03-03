Глава РПЛ Алаев допустил, что Промесу запретят играть в России

Президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев ответил на вопрос о будущем футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, отметив, что люди, которые имеют проблемы с законом, не должны играть в чемпионате России, передает «Матч ТВ».

«Пока дело не закрыто, нельзя говорить, что человек — преступник. Если вина человека доказана, он не должен играть в РПЛ. Футболисты — это примеры для детей. Промес является примером для моего сына», — сказал Алаев.

Промес не смог вылететь вместе со «Спартаком» в Санкт-Петербург на матч РПЛ с «Зенитом» из Дубая 29 февраля. Его задержали из-за того, что он покинул место ДТП, в которое попал во время сборов в Объединенных Арабских Эмиратах с красно-белыми. Журналист Дмитрий Егоров заявил, что нидерландскому футболисту грозят четыре года тюрьмы в ОАЭ за побег с места аварии и что в ближайшее время он предстанет перед судом.

Ранее в феврале суд Амстердама признал Промеса виновным в контрабанде 1300 кг кокаина. По этой причине прокуратура требует у властей ОАЭ выдать им игрока «Спартака».

Ранее Промесу посоветовали остепениться.