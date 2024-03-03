Костомаров спустился со склона горы на сноуборде

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором он спускается со склона горы на сноуборде.

«Ура. Я на сноуборде. Было не просто, но у меня получилось. И у вас все получится. Всем здоровья», — заявил Костомаров (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног. 17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед в коньках.

В 2007 году Костомаров был награжден Орденом дружбы за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения.

В середине февраля 2024 года в сети опубликовали трейлер и постер документального фильма «Роман Костомаров: Рожденный дважды».

Ранее Костомаров выложил видео ходьбы в протезах по лестнице.