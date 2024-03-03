Костомаров сделал заявление для фанатов

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров после выступления в ледовом шоу на Всемирном фестивале молодежи обратился к поклонникам и призвал их стремиться к своей мечте. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я посоветую быть целеустремленными. Если у вас есть заветная мечта, какая‑то цель, на пути к ней всегда будут трудности, препятствия, барьеры, их нужно всегда преодолевать и стремиться к тому, чтобы добиться успеха. Как бы тяжело ни было», — сказал Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног. 17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед в коньках.

В 2007 году Костомаров был награжден Орденом дружбы за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения.

Ранее Костомаров выложил видео ходьбы в протезах по лестнице.