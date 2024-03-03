Загитова обнажила часть груди в боди с глубоким декольте

Олимпийская чемпионка — 2018 по фигурному катанию Алина Загитова в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала кадры с жеребьевки Кубка Первого канала, на которых она позирует в наряде с глубоким декольте.

Для жеребьевки фигуристка выбрала черные брюки и черное боди с глубоким вырезом, который обнажил часть груди.

На Кубке Первого канала уже прошел первый соревновательный день, в рамках которого фигуристы показали короткие программы. Загитова — капитан одной из команд, также фигуристами руководят Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. По итогам первого дня лидирует команда Щербаковой.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о том, что завершила профессиональную карьеру. В феврале 2022 года Загитова также приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

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