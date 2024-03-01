Промес пропустит матч с «Зенитом» из-за суда в ОАЭ

Журналист Дмитрий Егоров в своем Telegram-канале рассказал подробности нахождения задержанного полузащитника «Спартака» Квинси Промеса на территории ОАЭ.

Как утверждает источник, суд по делу футболиста состоится 4-5 марта. Сообщается, что Промесу может грозить до четырех лет тюрьмы, но скорее все, его просто депортируют в Голландию.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

22 февраля РБК сообщил о том, что Промес готов лично дать показания в суде Амстердама при условии, что он не будет задержан.

Ранее экс-член РФС заявил, что Россия сама унизит себя, если будет спасать Промеса.