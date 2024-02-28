Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

НХЛ отобрала у Овечкина результативную передачу в матче с «Детройтом»

НХЛ лишила Овечкина голевой передачи в матче «Вашингтона» с «Детройтом»

close
100%
Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин лишился одной из двух голевых передач в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Детройт Ред Уингз».

Встреча прошла в ночь на 28 февраля по московскому времени в Детройте и завершилась со счетом 8:3 в пользу хозяев. Изначально Овечкин был указан как один из авторов результативной передачи в эпизоде с третьей голом «столичных», автором которой стал нападающий Макс Пачиоретти. Позднее на официальном сайте НХЛ гол Пачиоретти американца стал записан без ассистентов.

В нынешнем сезоне 38-летний россиянин провел 55 матчей, в которых забросил 16 шайб и сделал 27 результативных передач.

В турнирной таблице Восточной конференции «Детройт» занимает шестое место, набрав 72 очка. «Вашингтон» занимает девятое место, имея в активе 63 балла.

В следующем матче «Кэпиталз» сыграют на своей площадке против «Филадельфии Флайерз» (2 марта). «Детройт» сыграет дома против «Нью-Йорк Айлендерс» (1 марта).

Ранее лучшего бомбардира КХЛ призвали уехать из России в Америку.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами