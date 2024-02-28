НХЛ отобрала у Овечкина результативную передачу в матче с «Детройтом»

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин лишился одной из двух голевых передач в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Детройт Ред Уингз».

Встреча прошла в ночь на 28 февраля по московскому времени в Детройте и завершилась со счетом 8:3 в пользу хозяев. Изначально Овечкин был указан как один из авторов результативной передачи в эпизоде с третьей голом «столичных», автором которой стал нападающий Макс Пачиоретти. Позднее на официальном сайте НХЛ гол Пачиоретти американца стал записан без ассистентов.

В нынешнем сезоне 38-летний россиянин провел 55 матчей, в которых забросил 16 шайб и сделал 27 результативных передач.

В турнирной таблице Восточной конференции «Детройт» занимает шестое место, набрав 72 очка. «Вашингтон» занимает девятое место, имея в активе 63 балла.

В следующем матче «Кэпиталз» сыграют на своей площадке против «Филадельфии Флайерз» (2 марта). «Детройт» сыграет дома против «Нью-Йорк Айлендерс» (1 марта).

Ранее лучшего бомбардира КХЛ призвали уехать из России в Америку.