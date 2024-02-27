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Межспортивная федерация предложила провести в России чемпионат Европы в 2028 году

Сальников: European Aquatics предложила провести ЧЕ 2028 года в Казани

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал, что Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) предложила провести на территории России чемпионат Европы в 2028 году. Его слова передает РИА Новости.

«European Aquatics предложила провести чемпионат Европы 2028 года в Казани. В данный момент их предложения находятся на рассмотрении. Пока не могу сказать, когда именно окончательно будет утверждено место проведения турнира», — сказал Сальников.

В 2024 году чемпионат Европы по водным видам спорта должен был пройти в Казани, но был перенесен в Белград (Сербия) из-за ситуации на Украине.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Тягачев заявил, что только один человек может принять решение об участии в ОИ.

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