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В Министерстве спорта заявили о переживаниях за Валиеву

Министр спорта Матыцин: переживаем за события, случившиеся в жизни Валиевой

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Александр Вильф/РИА Новости

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выразил поддержку российской фигуристке Камиле Валиевой, которая была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«К сожалению, не удалось пообщаться с Камилой. Всегда говорил, что она была, есть и остается для нас выдающейся спортсменкой. С уважением относимся к ее достижениям и, конечно, переживаем за события, которые случились не только в ее жизни, но и в жизни российского спорта», — заявил Матыцин.

21 февраля в Казани прошла церемония открытия «Игр будущего», во время которой Валиева сидела рядом с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. 7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой.

Ранее экс-глава Международной федерации хоккея заявил, что ему жаль Валиеву.

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