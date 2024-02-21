Путин назвал место России в мировом спорте

Президент России Владимир Путин в приветственной речи гостям церемонии открытия первых «Игр будущего» заявил, что отечественные спортсмены остаются одними из сильнейших в мире. Его слова приводит ТАСС.

«Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов», — заявил Путин.

Фиджитал-турнир «Игры будущего» пройдет с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 инновационной дисциплине, которые будут проводиться на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. Так, в столице зимних Олимпийских игр 2014 года состоится турнир G-Drive фиджитал-гонки, где спортсмены должны показать лучшее время как на виртуальном треке, так и на реальной гоночной трассе.

В ходе рабочей встречи с президентом России глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести вторые «Игры будущего» в Казахстане.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева и Андрей Аршавин окружили Путина на церемонии открытия «Игр будущего».