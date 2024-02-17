Лыжник Большунов объяснил победу на марафоне тем, что утеплил «опасные места»

Российский лыжник Александр Большунов в интервью «Матч ТВ» по окончании марафонской дистанции в рамках Спартакиады сильнейших в Тюмени заявил, что смог добиться успеха благодаря грамотному подбору экипировки.

«Очередная победа, очень классно, несмотря на экстремальные погодные условия. Главное было правильно одеться. Я все надел, как следует, и опасные места все закрыл, поэтому комфортно прошел дистанцию», — заявил Большунов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

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