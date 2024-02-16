Глава фигурного катания России обвинил СМИ в хайпе над делом Валиевой

Исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что СМИ намеренно раздувают фантазии по допинговому делу Камилы Валиевой, которая была дисквалифицирована на четыре года за употребление запрещенных веществ. Его слова приводит РИА Новости.

«Вокруг несовершеннолетней девочки разводится такая «бодяга», которая на 99% не соответствует реальной ситуации, является фантазией. В моем понимании это перебор. Мы как общество в сложный момент должны Камилу поддержать. И мне кажется, это эта поддержка — не фантазировать на тему Камилы, а дождаться официальных заявлений», — заявил Сихарулидзе.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы и Олимпийских игр в Пекине.

Ранее была названа фигуристка, которая заменит Камилу Валиеву в туре шоу Этери Тутберидзе.