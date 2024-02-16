IIHF предрекли расплату за накопленный ущерб России

Депутат Госдумы Российской Федерации, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что у главы Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа нет ни одного обоснования, чтобы отстранять российские национальные сборные. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы же его избрали здесь в Санкт-Петербурге, устроили хоккейный праздник. Потратили кучу денег. Сейчас построили в Санкт-Петербурге лучший в мире стадион для проведения чемпионата мира. Будем накопленный ущерб представлять ему, чтобы он расплачивался», — сказал Фетисов.

15 февраля в адрес IIHF члены молодежной сборной России направили письмо-обращение. В нем российские игроки напомнили, что в 2022 году команде не позволили доиграть турнир, который был отменен из-за коронавируса, а в 2023 и 2024 годах их не допустили до участия в соревнованиях из-за «проблем с безопасностью» на фоне СВО на Украине — так решение аргументировала IIHF. Хоккеисты задались вопросом, почему иное отношение демонстрируется к сборной Израиля — страны, также вовлеченной в вооруженный конфликт.

12-13 февраля 2024 года состоялся совет IIHF, на котором было принято решение продлить отстранение России и Белоруссии еще на сезон. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее глава мирового хоккея назвал условие возвращения России.