Звездная ученица Плющенко Жилина рассказала, как восстанавливается от травмы

Фигуристка Вероника Жилина, которая тренируется в академии Евгения Плющенко, в беседе с «Газетой.Ru» на премьере фильма «Лед-3» в «Октябре» рассказала о процессе восстановления от травмы. Из-за этого повреждения спортсменка пропустила все соревнования в сезоне-2023/24, выступив только на контрольных прокатах сборной России в сентябре.

«Начинаю уже прыгать немного, но постепенно. Думаю, что в следующем сезоне выйду на старт», — сказала фигуристка.

Жилина стала известна широкой публике после съемок в проекте «Ледниковый период. Дети», где запись ее выступления в образе Дейнерис Таргариен из «Игры престолов» собрала 5 млн просмотров на YouTube. Тогда фигуристка из Архангельска тренировалась в группе Этери Тутберидзе, однако в 2020 году перешла в академию Евгения Плющенко.

Среди достижений 15-летней фигуристки — победа на этапе международной юниорской серии Гран-при, серебро первенства России среди юниоров, победа в финале Кубка России среди юниоров.

Ранее сын Плющенко спел песню SHAMANа «Я русский».