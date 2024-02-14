Фетисов о решении IIHF по России: чего от этих дебилов можно ожидать?

Депутат Госдумы Российской Федерации, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов критично оценил решение Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение сборной России от турниров под своей эгидой. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Не того президента мы выбрали здесь, в Санкт-Петербурге. Там не с кем разговаривать и не на кого надеяться. Буре не допустили до обсуждения? Чего тогда от этих дебилов можно ожидать? Сергей Викторович Лавров дал такое определение некомпетентности международных чиновников», — сказал Фетисов.

12-13 февраля 2024 года состоялся совет IIHF, на котором было принято решение продлить отстранение России и Белоруссии еще на сезон. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Сборные России, а также Белоруссии решением IIHF пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 года, без них пройдет мировое первенство и в 2024 году. Такое решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) международным федерациям не допускать российских атлетов до соревнований. Российские хоккеисты потеряли возможность выступать на международных турнирах даже в нейтральном статусе. Кроме того, Россию лишили права принять молодежный чемпионат мира — 2023.

Ранее стало известно, когда IIHF рассмотрит участие россиян в Олимпиаде.