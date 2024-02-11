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Американца с российскими корнями назвали самым ценным фигуристом

ISU признал американца с российскими корнями Малинина лучшим фигуристом сезона

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Reuters

Имеющий русские корни американец Илья Малинин назван самым ценным фигуристом на церемонии Международного союза конькобежцев (ISU Skating Awards) 2024 года.

На награду также претендовали американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок / Эван Бэйтс, бельгийка Луна Хендрикс, представляющие Японию спортивная пара Рику Миура / Рюити Кихара, одиночники Сёма Уно и Каори Сакамото, француз Адам Сяо Хим Фа.

В текущем сезоне 19-летний Малинин выиграл финал Гран-при и один из его этапов (Skate America), а также чемпионат США.

В сентябре 2022 года Малинин впервые в истории чисто исполнил четверной аксель в произвольной программе на турнире U.S. International Classic, который проходил в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США). За исполнение этого элемента он был включен в Книгу рекордов Гиннесса.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре 2023 года, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее чемпионка России вернулась на лед после стрессового перелома.

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