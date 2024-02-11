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«Скандалы не нужны»: в России ответили на отказ хоккеистов от медалей в Белоруссии

Ротенберг об отказе хоккеистов сборной России от медалей: нам скандалы не нужны

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Максим Богодвид/РИА Новости

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился размышлениями о решении хоккеистов юниорской сборной России (U18) в полном составе отказаться от медалей юниорского турнира «Кубок Будущего – 2024» после поражения от белорусских сверстников из-за недовольства судейством в финальном поединке. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Наверняка есть вопросы, которые надо разобрать — и по судейству, в первую очередь. Как я понимаю, у игроков были вопросы как раз к арбитрам. <...> Профессионалы все разберут. Но в любом случае, нужно соблюдать дисциплину и хоккейную культуру. Установки оставлять призы от тренеров сборной не было. И нам скандалы не нужны», — заявил Ротенберг.

10 февраля в финале турнира сборная России U18 играла против молодежной сборной Белоруссии, составленной из игроков не старше 20 лет, и уступила со счетом 5:6 на турнире Кубок будущего, который проходил в Минске.

Во время церемонии награждения капитан российской команды Егор Сурин оставил на льду приз за второе место, а вратарь Петр Андреянов и нападающий Вадим Дудоров также поступили со своими наградами лучшим игрокам турнира в своих амплуа.

Ранее в Белоруссии обратились к России после отказа хоккеистов от медалей.

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