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Передача Панарина помогла «Рейнджерс» одолеть «Чикаго»

«Рейнджерс» победили «Чикаго», Панарин отдал результативный пас

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Dennis Schneidler-USA TODAY Sports/Reuters

«Нью-Йорк Рейнджерс» в выездном матче добился победы над »Чикаго Блэкхоукс» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго. В основное время команды не смогли выявить победителя, три периода завершились со счетом 3:3. Победную шайбу в овертайме забросил Мика Зибанеджад.

«Блэкхоукс» открыли счет в матче, на 3-й минуте отличился Алекс Власик. Однако следом за клуб из Нью-Йорка отличились Алекси Лафреньер, Крис Крайдер и Джонни Бродзински. Вторую шайбу «Чикаго» забросил Ник Фолиньо, на 59-й минуте счет сравнял Джейсон Дикинсон.

Российский голкипер «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счет результативный пас, он помог отличиться Лафреньеру.

По ходу первого периода в матче произошел эпизод с участием российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина. Американский хоккеист «Чикаго» Фолиньо атаковал вратаря в попытке протолкнуть шайбу в ворота. В ответ на это российский голкипер дважды ударил соперника в область головы. За Шестеркина вступились его одноклубники, которые оттеснили Фолиньо от ворот.

Шестеркин получил штраф на две минуты за грубость, вместо него на скамейку штрафников отправился нападающий Уилл Кайлли. Фолиньо также был наказан на две минуты — за удар клюшкой.

Ранее Александра Овечкина сравнили с Криштиану Роналду.

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