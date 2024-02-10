Мостовой похвалил игрока «Спартака», из-за которого говорил про развод на деньги

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой похвалил новичка московского «Спартака» Манфреда Угальде, который забил за команду в предсезонном матче с «Шабаб Аль-Ахли». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Шикарный [гол]. Видно, что паренек техничный, со светлой головой. Это заметно по его движению на поле. Но мне показалось, что ему не хватает габаритов. Со стороны кажется, что он слишком маленький. На уровне Зиньковского», — заявил Мостовой.

Соглашение «Спартака» с костариканским футболистом заключено на 4,5 года. Игрок будет выступать под девятым номером. «Спартак» заплатил за форварда €13 млн + €2 млн бонусов. Сразу после трансфера игрока Мостовой признался, что у него есть ощущение, что «Спартак» развели на деньги.

В текущем сезоне нападающий провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами. На счету Манфреда Угальде шесть матчей и один гол за сборную Коста-Рики.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку. В первом матче после рестарта чемпионата России красно-белые на выезде сыграют с петербургским «Зенитом», матч состоится 2 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее экс-игрок сборной России пошутил о новичке «Спартака», вспомнив Месси.