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Валиева рассказал, что дедушка перестал ей готовить после Олимпиады

Валиева заявила в CAS, что дедушка перестал ей готовить после ОИ-2022 в Пекине

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Фигуристка Камила Валиева заявила в Спортивном арбитражном суде (CAS), что ее дедушка Геннадий Соловьев больше не готовил ей после Олимпиады-2022 в Пекине. Это следует из опубликованной 7 февраля мотивировочной части дела россиянки.

Как сообщили в CAS, Валиева утверждала, что запрещенное вещество попало в ее организм в результате употребления зараженной пищи незадолго до чемпионата России в декабре 2021 года. Фигуристка съела клубничный десерт, приготовленный ее дедушкой, который воспользовался разделочной доской, на которой ранее измельчал свои лекарства, содержащие триметазидин.

Согласно взятым в июле 2022 года показаниям Валиевой, она проводила с дедушкой, который испытывает проблемы с давлением, много времени, в том числе он возил ее на тренировки. Фигуристка подчеркнула, что в марте 2022 года он был госпитализирован из-за плохого самочувствия, а после Олимпиады-2022 дедушка больше не готовил для нее никакой еды.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания будет отсчитываться с декабря 2021 года.

Валиева в составе сборной России завоевала золото в командном турнире на Играх-2022 в Китае. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты соревнований и принял решение отнять золото у сборной России.

Ранее ситуацию с допингом Валиевой назвали нечистой.

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