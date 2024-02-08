Ситуацию с допингом Валиевой назвали нечистой

Двукратный олимпийский призер, заслуженный тренер России Александр Жулин назвал странной историей допинговое дело российской фигуристки Камилы Валиевой. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Уже не знаю, что и думать. Все наваливается как снежный ком. Сначала говорили про триметазидин, сейчас говорят о других препаратах. Какая-то очень странная история.

Я все равно сторонник того, чтобы Камилу так сильно не наказывали. Потому что мне кажется, что здесь есть какая-то нечистая ситуация. Пусть разбираются. Я верю в то, что Камила ничего об этом не знала и даже не предполагала. Но это лишь моя святая вера и предположение», — заявил Жулин.

7 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем официальном сайте опубликовал мотивировочную часть по делу об употреблении допинга Валиевой.

Как сообщили в CAS, Валиева утверждала, что запрещенное вещество попало в ее организм в результате употребления зараженной пищи незадолго до чемпионата России. Фигуристка съела клубничный десерт, приготовленный ее дедушкой, который воспользовался разделочной доской, на которой ранее измельчал свои лекарства, содержащие триметазидин.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания будет отсчитываться с декабря 2021 года.

Ранее CAS сообщил о том, что Валиева принимала порядка 60 лекарств и добавок.