«России не прощают успеха»: Чернышенко ответил на критику Игр Сочи-2014

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в интервью ТАСС заявил, что Олимпийские игры в Сочи стали объектом критики во многом из-за политических заявлений.

По его словам, сразу после Игр впечатления у гостей и официальных лиц были совсем иными.

«России не прощают успеха. Олимпиада в Сочи была достойно оценена международным сообществом. Все — и спортсмены, и члены МОК — говорили о высочайшем уровне ее подготовки и проведения. Глава МОК Томас Бах в финальном выступлении назвал их «безупречными». Но мы видим, как за последнее время отношение к России и к ее спортивным успехам в частности изменилось», — заявил Чернышенко.

МОК допустил Россию до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее олимпийское движение упрекнули в зараженности вирусом русофобии.