Мэра Тронхейма, который выступил против россиян на ЧМ по лыжным гонкам, назвали идиотом

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал мэра норвежского Тронхейма Кента Ранума, который заявил, что россиянам не будут рады на чемпионате мира по лыжным гонкам, идиотом, передает «Спорт-Экспресс».

«Если одним словом сформулировать, идиот. И больше нечего тут говорить. Человек такого уровня, как мэр города, должен создавать мирную атмосферу у себя в городе», — сказал Васильев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее мэра Тронхейма сравнили с собачкой.