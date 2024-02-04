Обвинение Валиевой в употреблении допинга назвали несолидным

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в ходе разбирательств в допинговом деле Камилы Валиевой, рассматривавшемся в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS), есть множество несостыковок.

По его мнению, 17-летней спортсменке было незачем принимать запрещенные вещества.

«Я видел, что ее обвинили в употреблении допинга, но не очень понял, как доказали, что она употребляла. Надо же что-то существенное предъявить — как это случилось, когда. А обвинять человека так, как это было сделано, несолидно. Как она, светлая и умная голова, может что-то принимать? Это в беге или лыжных гонках, где нужна выносливость, могут что-то употреблять, а в фигурном катании он зачем? Тем более, если после него теряешь ориентацию в пространстве? Они что там, не соображают ничего?» — заявил Пономарев.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания отчитывается с декабря 2021 года.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил о недоработке юристов по делу Камилы Валиевой.