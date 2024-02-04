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Кушанашвили раскритиковал фигуристок Загитову и Медведеву

Кушанашвили о Загиовой и Медведевой: люди не читают, не развиваются

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Дмитрий Голубович/Павел Кашаев/Global Look Press

Российский журналист Отар Кушанашвили раскритиковал фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву, передает Sport24.

«Если Загитова считает, что «безызбежно» — это нормально, а еще «написано на глазах». А как Медведева берет интервью? Сидит перед ней чудак Милохин, и она еле-еле по бумажке читает. Люди не развиваются, не читают», — сказал Кушанашвили.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года.

Помимо золота Игр, в активе Загитова золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее у Загитовой возникли проблемы с акклиматизацией.

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