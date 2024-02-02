Тренер Жулин о дисквалификации Валиевой: Запад хочет превратить РФ в Северную Корею

Тренер Александр Жулин заявил, что дисквалификация на четыре года российской фигуристки Камилы Валиевой имеет политический подтекст, передает «АиФ».

«Задача Запада, как мне кажется, превратить Россию в Северную Корею. И они этого методично добиваются. Их бесит, что на территории России запасов полезных ископаемых больше, чем где-либо в мире», — сказал Жулин.

Также Жулин отметил, что Валиева должна была стать балериной Большого театра, но выбрала фигурное катание.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на зимних Олимпийских играх — 2022. На следующий день после того, как сборная России вместе с фигуристкой одержала победу в командном турнире, стало известно, что в допинг-пробе ученицы Этери Тутберидзе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

Спортивный арбитражный суд (CAS) огласит решение по допинговому делу Камилы Валиевой 29 января 2024 года.

Ранее Валиева приняла участие в трэвел-шоу.