Рудковская ответила Тарасовой на слова про критику Тутберидзе

Продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская в своем Telegram-канале заявила, что хотела бы быть только домохозяйкой и женой, однако есть аспекты, которые ей мешают в этом.

«У меня на это пять причин, как говорится, но только на самом деле их три. 1) Я совладелец, соинвестор и основатель академии «Ангелы Плющенко»; 2) Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко»; 3) Продюсер всех шоу Евгения Плющенко. Я написала только про спортивную составляющую моей деятельности», — подчеркнула Рудковская.

Этот пост она опубликовала в ответ на слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, которая задалась вопросом, кто такая Рудковская, чтобы критиковать тренера Этери Тутберидзе. До этого Рудковская осудила комментарий Тутберидзе об обвинительном приговоре фигуристки Камилы Валиевой, в частности, отметив, что весь пост тренера «сочится высокомерием».

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить Валиеву на четыре года, начиная с декабря 2021 года, было оглашено 29 января.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее появилась информация, что CAS может засекретить часть решения по делу Валиевой.