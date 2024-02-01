Загитова выложила фото в стиле киберпанка

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в своем Telegram-канале.

Спортсменка предстала перед подписчиками в образе киберпанка, сделав несколько фото на фоне неоновых вывесок. Загитова сфотографировалась в черном топе и длинных джинсах.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о том, что завершила профессиональную карьеру. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

В данный момент Загитова находится в Китае, где выступает перед местной публикой в ледовом шоу.

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