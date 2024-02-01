Размер текста
А
А
А

Валиева впервые появилась на публике после дисквалификации

Валиева посетила матч КХЛ ЦСКА — «Торпедо» после объявления о дисквалификации

close
100%
«KamiVali Fan»' class="item-image" >
Телеграм-канал «KamiVali Fan»

Российская фигуристка Камила Валиева посетила матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и нижегородским «Торпедо». Об этом сообщается в Telegram-канале фан-группы спортсменки.

Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве и завершилась победой армейцев со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Андрей Светлаков, Константин Окулов и Михаил Григоренко. У нижегородцев шайбы забросили Кирилл Воронин и Кирилл Кирсанов.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года и аннулировал ее результаты на турнирах с 25 декабря 2021 года.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее Тарасова призналась, что изменила отношение к Тутберидзе.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами