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Названы игроки, на которых будет держаться футбол следующие 10 лет

Экс-футболист Мостовой назвал Винисиуса одним из лучших нападающих в мире

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высоко оценил игру атакующего полузащитника мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Своим мнением он поделился с ODDS.ru.

«Для меня Винисиус — один из лучших нападающих в мире. Но нельзя говорить, что «Реал» держится на одном бразильце. Винисиус за несколько лет в мадридском клубе выиграл все, что можно. Он наравне с Мбаппе, Холандом. На этих ребятах теперь будет держаться футбол следующие 10 лет», — сказал Мостовой.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. В текущем сезоне на его счету 19 матчей во всех турнирах, в которых он забил 11 мячей и сделал четыре результативные передачи.

«Реал» после 21 матча в чемпионате Испании набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице. В ближайшем туре «сливочные» сыграют против мадридского «Атлетико». Встреча пройдет 3 февраля, начало в 23.00 по московскому времени.

15 января в Лондоне прошла церемония награждения футболистов и тренеров 2023 года The Best FIFA Football Awards. Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и Винисиус Жуниор вошли в символическую сборную 2023 года.

Ранее Карпин выбрал между работой в России и Испании.

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