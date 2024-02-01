Размер текста
А
А
А

Хореограф Глейхенгауз заявил, что штаб Тутберидзе никогда не использовал допинг

Хореограф Глейхенгауз: мы никогда не использовали допинг и никогда не будем

close
100%
Денис Гладков/«Газета.Ru»

Хореограф Даниил Глейхенгауз на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что команда тренера Этери Тутберидзе, вместе с которой он работает, никогда не использовала допинг. Это заявление было сделано после отстранения ученицы Тутберидзе Камилы Валиевой из-за нарушения антидопинговых правил.

«Наша команда за чистый спорт, никакого допинга в спорте быть не должно, мы никогда его не использовали и никогда не будем. Все знают, что у нас есть система. Так в чем же здесь логика — давать допинг одной из спортсменок? Я не понимаю», — заявил он.

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить спортсменку на четыре года, начиная с декабря 2021 года, было оглашено 29 января.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что на месте Тутберидзе признала бы вину по делу Валиевой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами