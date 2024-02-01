Хореограф Глейхенгауз заявил, что штаб Тутберидзе никогда не использовал допинг

Хореограф Даниил Глейхенгауз на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что команда тренера Этери Тутберидзе, вместе с которой он работает, никогда не использовала допинг. Это заявление было сделано после отстранения ученицы Тутберидзе Камилы Валиевой из-за нарушения антидопинговых правил.

«Наша команда за чистый спорт, никакого допинга в спорте быть не должно, мы никогда его не использовали и никогда не будем. Все знают, что у нас есть система. Так в чем же здесь логика — давать допинг одной из спортсменок? Я не понимаю», — заявил он.

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить спортсменку на четыре года, начиная с декабря 2021 года, было оглашено 29 января.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что на месте Тутберидзе признала бы вину по делу Валиевой.