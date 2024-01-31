Размер текста
А
А
А

Спортсменка сборной России рассказала о домогательствах тренера

Прыгунья в воду Бруенок заявила о домогательствах тренера сборной России

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Спортсменка сборной России по прыжкам в воду Мария Бруенок призналась, что подверглась домогательствам со стороны тренера команды Павла Муякина. Ее слова передает Metaratings.

«Я должна была забрать «Нимесил» у него, так как у меня не осталось. Захожу к нему в номер, он передал мне «Нимесил», сказал буквально пару слов о тренировочном процессе и дальше начал рассказывать, мол, мне нравятся такие умные и красноречивые девочки, как ты, ты мне очень нравишься. А дальше он меня поцеловал в губы», — сказала Бруенок.

По словам спортсменки, Муякин также присылал ей сообщения эротического характера.

Девушка вместе со своим личным тренером написала заявление на Муякина. Он был отстранен от тренерской работы с запретом на посещение соревнований и официальных сборов. Однако, позже тренер был замечен на базе. Муякин возглавляет сборную Татарстана по прыжкам в воду. Он является мастером спорта СССР по прыжкам в воду. Его тренерский стаж составляет 35 лет.

Ранее российская чемпионка ОИ по гимнастике рассказала о домогательствах тренера.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами