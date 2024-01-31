Спортсменка сборной России рассказала о домогательствах тренера

Спортсменка сборной России по прыжкам в воду Мария Бруенок призналась, что подверглась домогательствам со стороны тренера команды Павла Муякина. Ее слова передает Metaratings.

«Я должна была забрать «Нимесил» у него, так как у меня не осталось. Захожу к нему в номер, он передал мне «Нимесил», сказал буквально пару слов о тренировочном процессе и дальше начал рассказывать, мол, мне нравятся такие умные и красноречивые девочки, как ты, ты мне очень нравишься. А дальше он меня поцеловал в губы», — сказала Бруенок.

По словам спортсменки, Муякин также присылал ей сообщения эротического характера.

Девушка вместе со своим личным тренером написала заявление на Муякина. Он был отстранен от тренерской работы с запретом на посещение соревнований и официальных сборов. Однако, позже тренер был замечен на базе. Муякин возглавляет сборную Татарстана по прыжкам в воду. Он является мастером спорта СССР по прыжкам в воду. Его тренерский стаж составляет 35 лет.

Ранее российская чемпионка ОИ по гимнастике рассказала о домогательствах тренера.