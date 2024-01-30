Канадскую фигуристку назвали умалишенной после слов о России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии РИА Новости выразил мнение, что канадская экс-фигуристка Меган Дюамель относится к категории умалишенных людей.

«На Западе очень много умалишенных людей. Она относится именно к этой категории. Она подвержена очень жесткой пропаганде. У них односторонняя подача информации, нет альтернативных источников, чтобы проанализировать — так оно или не так. Она не пытается даже перевести какую-то другую прессу, экспертов, которые говорят, что не все так однозначно. Больной человек, что на нее обращать внимание», – заявил Васильев.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине. После аннулирования результатов дисквалифицированной Камилы Валиевой сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось США, серебро — Японии. Дюамель комментируя это решение, отметила, что сборная России не заслужила эту медаль.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года — в этот день года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество — триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

Ранее фигуристка Синицина выругалась после вердикта ISU по России.