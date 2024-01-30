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Карякин о Валиевой: пытаются найти повод, чтобы нас унизить

Шахматист Карякин о фигуристке Валиевой: спорт находится максимально в политике

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что четырехлетняя дисквалификация фигуристки Камилы Валиевой — это потеря как для мирового спорта, так и для самой спортсменки. Его слова приводит РИА Новости.

«В очередной раз нас пытаются сломить и пытаются найти любой повод для того, чтобы нас унизить. Очень жаль, что так все происходит, и мы в очередной раз увидели, что спорт, к сожалению, сейчас находится максимально в политике, а не наоборот, как должно быть», — заявил Карякин.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года — в этот день года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество — триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

Судьбу медалей командного турнира Олимпиады решит совет Международного союза конькобежцев (ISU) на заседании, которое состоится 7 февраля. Если сборная России будет лишена золота, то оно достанется США, серебро заберет Япония, а Канада получит бронзу.

Ранее в США назвали дисквалификацию Валиевой победой чистого спорта.

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