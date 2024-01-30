Фетисов выразил сожаление из-за дела Валиевой

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов выразил поддержку российской фигуристке Камиле Валиевой, которую дисквалифицировали на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Очень сожалею, что мы не сумели защитить права несовершеннолетней спортсменки. Выражаю слова поддержки Камиле, которая ни в чем не виновата. Даже не знаю, что может ее успокоить сегодня. Для меня это большой удар», — сказал Фетисов.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года — в этот день года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество — триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

Судьбу медалей командного турнира Олимпиады решит совет Международного союза конькобежцев (ISU) на заседании, которое состоится 7 февраля. Если сборная России будет лишена золота, то оно достанется США, серебро заберет Япония, а Канада получит бронзу.

Ранее в Госдуме дело Валиевой назвали спецоперацией против России.