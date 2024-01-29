В WADA призвали ввести уголовную ответственность за детский допинг

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало мировые правительства на фоне решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года обратить внимание на проблему детского допинга, передает «Чемпионат».

«Допинг у детей непростителен. WADA призывает правительства рассмотреть возможность принятия закона, объявляющего допинг несовершеннолетних уголовным преступлением», — говорится в заявлении.

25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Ранее был назван положительный аспект дисквалификации Валиевой.