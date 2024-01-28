Стало известно имя нового бойфренда Трусовой

Чемпионка России 2022 года по фигурному катанию Александра Трусова встречается с Макаром Игнатовым. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

28 января Трусова была замечена в Санкт-Петербурге на чемпионате города по фигурному катанию, куда спортсменка приехала чтобы поддержать своего партнера. По итогам соревнований Игнатов занял третье место и выиграл бронзовые медали.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Трусова стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. На турнире Трусова установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе.

После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне-2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй. Сезон-2023/24 фигуристка пропускает.

Ранее итальянская фигуристка назвала россиянку, которой восхищается.