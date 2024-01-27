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Стало известно, когда CAS объявит решение по делу Валиевой

Журналистка USA Today Бреннан: CAS вынесет решение по делу Валиевой 29 января

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Eloisa Lopez/Reuters

Спортивный арбитражный суд (CAS) огласит решение по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой 29 января 2024 года. Об этом сообщает журналистка USA Today Кристин Бреннан на своей странице в социальной сети Х.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на зимних Олимпийских играх — 2022. На следующий день после того, как сборная России вместе с Валиевой одержала победу в командном турнире, стало известно, что в допинг-пробе ученицы Этери Тутберидзе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Награждение было отложено, из-за расследования медали за турнир так и не были вручены.

Спортивный арбитражный суд провел выездное заседание, по итогам которого разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Первые слушания по делу Валиевой в CAS состоялись в сентябре, а потом — в ноябре.

Ранее призер Игр объяснил, почему Валиева перестала быть лидером сборной России.

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