Стало известно, когда CAS объявит решение по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) огласит решение по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой 29 января 2024 года. Об этом сообщает журналистка USA Today Кристин Бреннан на своей странице в социальной сети Х.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на зимних Олимпийских играх — 2022. На следующий день после того, как сборная России вместе с Валиевой одержала победу в командном турнире, стало известно, что в допинг-пробе ученицы Этери Тутберидзе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Награждение было отложено, из-за расследования медали за турнир так и не были вручены.

Спортивный арбитражный суд провел выездное заседание, по итогам которого разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Первые слушания по делу Валиевой в CAS состоялись в сентябре, а потом — в ноябре.

Ранее призер Игр объяснил, почему Валиева перестала быть лидером сборной России.