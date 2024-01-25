Тренер рассказала об ударившейся головой об лед фигуристке

Бетина Попова, тренер российской фигуристки Марии Симоновой, рассказала, что ее 14-летняя подопечная избежала серьезных последствий для здоровья после падения на турнире в Москве. Слова специалиста передает ТАСС.

«Рентген не выявил серьезных последствий падения. Маша уже шутит с партнером, он с ней на связи и очень переживал за нее. Сейчас он находится с нами, в больнице, и ждет Машу после обследования.

Видели в лентах новость про ее потерю памяти — с памятью все хорошо. Партнера помнит, тренера помнит, программу помнит, так что все хорошо. Ждем результатов дальнейших обследований, чтобы исключить все риски», — заявила Попова.

24 января Симонова, выступающая в парном катании с Мартином Бреславским, упала с поддержки во время проката на соревнованиях «На призы президента Федерации фигурного катания Москвы». После падения она смогла подняться и закончить программу, а уже из подтрибунного помещения ее забрали врачи.

В сезоне-2023/24 Симонова и Бреславский стали вторыми на Кубке Москвы, уступив Варваре Медведевой и Павлу Астахову более 20 баллов. Также они стали четвертыми на чемпионате Москвы — 2023. В прошлом сезоне Симонова и Бреславский выиграли там бронзовые медали.

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