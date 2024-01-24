Эрлинг Холанд выложил фото с Хабибом

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд опубликовал в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) совместную фотографию с бывшим российским бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагномедовым.

«Приятно встретить легенду в Абу-Даби», — прокомментировал фото футболист.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

7 октября 2018 года Хабиб одолел ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229. Поединок завершился в четвертом раунде после того, как ирландец сдался.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

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