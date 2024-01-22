Карякин объяснил, зачем снова собирается в зону СВО

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что планирует новые поездки в зону СВО, а также рассказал, какую цель ставит перед собой. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В будущем планирую еще приезжать в зону СВО. Я считаю, что очень важно помогать бойцам, а также развивать шахматы в новых регионах. Не могу сказать дату, потому что сам пока ее не знаю», — сказал Карякин.

Карякин 21 марта 2022 года по решению комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) по этике и дисциплине был отстранен на полгода из-за своего открытого письма на имя Владимира Путина. В сентябре стало известно об окончании срока его дисквалификации.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее Карякин рассказал о состоянии здоровья после ДТП в зоне СВО.