Зарема считает, что глава «Зенита» Медведев идет по стопам Дзюбы

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о скандальном жесте председателя правления «Зенита» Александра Медведева. Ее слова передает Metaratings.

«После ухода Дзюбы Медведев стал главным по инфомемам. Наверняка перед подписанием бразильцев рассылают им подобные видосики для ознакомления с чемпионатом. Посмотрим, станет ли этой дополнительной мотивацией для «Спартака», чтобы победить», — сказала Салихова.

15 января пресс-служба «Зенита» опубликовала видео на YouTube-канале, на котором Медведев поприветствовал каждого игрока команды, а во время диалога с Клаудиньо показал непристойный жест. При этом словами объяснил, что данный жест относится к красно-белым. Клуб в скором времени принял решение убрать видеоролик с канала.

После возобновления сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» и «Зенит» сыграют друг с другом. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак» — пятый (30 очков).

Ранее в РПЛ оценили нецензурный жест Медведева в адрес «Спартака» в видео «Зенита».