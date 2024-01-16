Судей чемпионата Европы назвали слепыми из-за бывшей россиянки

Чемпионка мира и тренер Мария Бутырская раскритиковала судейство в женском одиночном катании на чемпионате Европы — 2024, высказав мнение, что бывшую российскую фигуристку Анастасию Губанову, которая представляет Грузию, засудили. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Вы что, глупые, тупые? Или слепые? Вы же судьи, вы должны адекватно рассматривать всех спортсменов. Я не помню, чтобы когда-нибудь так откровенно занижали. Да, Губанова была русской девочкой, но сейчас она выступает за Грузию. Грузия никакого отношения к тому не имеет. Тем более Настя каталась чисто, аккуратно», — заявила Бутырская.

Победительница прошлогоднего континентального первенства завершила выступление на турнире с результатом 206,52 балла. Новой чемпионкой Европы стала бельгийка Луна Хендрикс, получившая в сумме за короткую и произвольную программы 213,25 балла. Третье место на турнире заняла ее соотечественница Нина Пинзаррон, в ее активе 202,29 балла.

Губанова — уроженка Тольятти. В 2021 году Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила ей сменить российское спортивное гражданство на грузинское и выступать за сборную этой страны.

Во второй раз подряд на турнире не выступили российские фигуристы. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил фигуристов обеих стран от соревнований.

Ранее Ирина Роднина назвала выступающую за Грузию россиянку фигуристкой третьего эшелона.