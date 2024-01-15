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Роднина назвала выступающую за Грузию россиянку фигуристкой третьего эшелона

Роднина назвала выигравшую ЧЕ-2023 Губанову фигуристкой третьего эшелона

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о справедливости судейства в отношении выступающей за Грузию россиянки Анастасии Губановой на прошедшем в Каунасе чемпионате Европы. Своим мнением она поделилась со Sport24.

«Засудили Губанову? Да сколько можно говорить про фигуристов третьего эшелона? Почему никто не говорит про наших ведущих фигуристов, которые сохранили преданность стране? Давайте будем поддерживать и говорить про тех, кто остался и работает несмотря на все сложности. Сколько можно обсуждать тех, кто был на третьем плане в российском фигурном катании? У нас есть наши звезды, которые сейчас тут развивают карьеру ради страны», — заявила Роднина.

На чемпионате Европы в Литве Губанова заняла второе место, уступив представительнице Бельгии Луне Хендрикс. Год назад фигуристка выиграла турнир.

Губанова — уроженка Тольятти. В 2021 году Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила ей сменить российское спортивное гражданство на грузинское и выступать за сборную этой страны.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил фигуристов обеих стран от соревнований.

Ранее Губанова рассказала об обиде на ISU.

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