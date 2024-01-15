Чемпион России объяснил, почему в командах должны быть дриблеры

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной Белоруссии Сергей Гуренко заявил, что в современном футболе очень сложно добиваться результата без дриблера. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Для меня дриблер — не тот, кто идет на троих или четверых игроков, а тот, кто делает разницу. Главное — создать численный перевес: обыграв одного, ты можешь сыграть в стенку с партнером, сделать забегание.

В современном футболе, если нет такого игрока, кто может создать разницу, то добиваться результата очень сложно. Очень нужны футболисты на фланге, кто может обыграть один в один, убежать», — заявил белорус.

В составе «Локомотива» Гуренко провел 334 матча, в которых забил семь мячей и сделал 12 результативных передач. Вместе с клубом стал чемпионом России (2004) и обладателем Суперкубка страны (2005).

Также он выступал за итальянские «Рому», «Парму» и «Пьяченцу», испанскую «Реал Сарагосу», белорусские «Неман» и «Динамо».

Ранее голкипер «Динамо» объяснил, почему туризм в США лучше, чем в России.